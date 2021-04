Deu activistes s'enfronten a fins a tres anys de presó pel 8-M del 2019 a Manresa

La fiscalia demana penes que oscil·len entre un any i mig i tres de presó per deu activistes feministes del Bages i el Moianès a les quals acusa dels delictes de desordres, danys i atemptat a l'autoritat durant la vaga feminista del 8 de març del 2019 a Manresa.

El total de les penes sol·licitades suma 19 anys de presó i el ministeri públic també els demana 23.000 euros de multa, segons va explicar l'advocada d'Alerta Solidària Eva Pous.

Ahir a la tarda es va presentar a Manresa una campanya de suport a les deu encausades sota el lema «Hi érem totes». Les impulsores d'aquesta campanya consideren que en el marc de les protestes que van portar a terme es va realitzar un «dispositiu que volia silenciar-nos», segons va dir Alba Gual, d'Arran Manresa.

Les promotores de la campanya de suport també consideren que l'acusació que els fa el ministeri públic és una vulneració dels drets a vaga i protesta. En aquest sentit exigeixen l'absolució de les 10 encausades. De moment, segons va explicar Eva Pous, no hi ha data fixada per a la celebració del judici.

En el marc de la campanya presentada ahir, també van avançar que properament es portaran a terme diferents mobilitzacions i accions de protesta que s'aniran anunciant a través de les xarxes socials.