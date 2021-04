Manresa recorda la víctima de l'assassinat masclista amb un emotiu minut de silenci

Manresa va mostrar ahir la seva consternació per la mort de Jordina M. P., la dona de 34 anys que dimecres al migdia va morir, presumptament, en mans de la seva exparella. Va ser en un emotiu minut de silenci que es va celebrar a les 12 del migdia a la plaça Major i en el qual a més de recordar la víctima es va fer un rebuig molt explícit a la violència masclista. Si es confirma l'autoria del crim, la manresana haurà estat la primera dona morta en mans de la seva parella o exparella a Catalunya aquest 2021.

En el minut de silenci celebrat ahir al migdia a la plaça Major hi van participar representants de tots els grups municipals de Manresa, encapçalats per l'alcalde Marc Aloy, i també va comptar amb la presència de Chackir El Homrani, responsable del departament de Treball, Benestar Social i Família de la Generalitat, en el qual treballava la víctima. A la concentració, que va omplir la plaça Major, també hi eren presents la mare i el pare de la dona, la Rosa i el Francesc.

En les seves paraules, Aloy va mostrar el seu suport a família, amics i entorn de la víctima i també va expressar la «condemna més enèrgica a aquest acte de violència masclista que ens ha commogut i omplert de ràbia». També mostrava incomprensió perquè «no podem entendre que avui, en una societat civilitzada, un home consideri que té dret de matar una dona».

Finalment, va comprometre's a seguir treballant «fermament per eradicar la violència patriarcal» i contra uns «feminicidis que no tenen tenen cap cabuda a Manresa ni enlloc perquè no tenen lloc a la societat que construïm entre tots».

Per la seva banda, el conseller El Homrani, que també va donar suport a la família de la dona, que treballava a l'alberg de joventut, va assegurar que amb el crim «vam tornar a veure la pitjor cara de la nostra societat, aquella amb la qual no podem viure» i va fer una crida a «acabar amb aquesta xacra».

D'altra banda, a la tarda, a l'inici del ple municipal es va fer un minut de silenci en record a la víctima i a més a més, l'ajuntament ha decretat dol oficial fins avui a la mitjanit.

També a la tarda es va fer una concentració en la qual col·lectius feministes Acció Lila, les Aamas i el Consell Municipal de la Dona van voler mostrar el seu suport a la família de la víctima i es va fer una crida a no defallir en la lluita contra la violència masclista.

En la concentració, que va ser curta però va reunir uns quants centenars de persones, hi havia lemes com «no és un cas aïllat, és el patriarcat» i «visca, visca, visca, la lluita feminista», els assistents, de totes les edats, van condemnar el crim. La concentració tenia com a lema principal «Feminisme o barbàrie».