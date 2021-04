Crema de matinada una furgoneta a Sant Vicenç de Castellet

Una furgoneta que ha cremat aquesta matinada passada, cap a la 1, a l'aparcament de la plaça 1 d'Octubre de Sant Vicenç de Castellet, davant de la zona esportiva. En aquell moment no hi havia ningú al vehicle, que s'ha cremat, sobretot, a la part de davant.

A les 9 del matí d'aquest dijous, operaris l'ha retirat una grua. El foc ha deixat força malmès l'asfaltat de la plaça just en el lloc on estava estacionada la furgoneta incendiada. En el vídeo es pot veure com ha cremat el vehicle i una fotografia posterior.