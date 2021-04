Un reclús de permís s'amagava amb les seves parelles per no tornar a Lledoners

Els Mossos van detenir dijous a Valls un home de 35 anys per quatre ordres judicials de detenció vigents. L'home havia sortit de la presó de Lledoners per un permís ordinari el desembre de l'any passat i no havia tornat al centre a Sant Joan de Vilatorrada. Compleix pena de presó per violència de gènere, conducció sota els efectes de l'alcohol i les drogues, i delictes contra el patrimoni. Al febrer, el van localitzar a Jerez de la Frontera, a casa d'uns familiars de la parella sentimental que tenia en aquell moment.

Posteriorment, els agents que el cercaven es van assabentar que s'havia barallat amb la parella i havia retornat a Catalunya. Novament els investigadors el van poder localitzar i van constatar que tenia una nova relació sentimental amb una dona bastant més gran que ell, la qual li donava cobertura i li proporcionava un amagatall al seu domicili de Valls. Abans de poder coordinar un nou operatiu policial, el fugitiu va tornar a canviar de parella, una altra dona de Valls. I com en les ocasions anteriors, l'home es va refugiar al seu domicili, d'on no en sortia gairebé per a res. Finalment, dijous passat, els Mossos van establir un dispositiu a la capital de l'Alt Camp, van detenir l'home i el van portar a la presó.