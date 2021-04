S'incendien dos magatzems al carrer Doctor Carles de Piera

Nou dotacions de Bombers van treballar ahir a la nit en l'extinció d'un incendi en dos magatzems de Piera. El foc es va declarar a les 22.19h als baixos dels edificis situats al número 23 i 25 del carrer Doctor Carles i no va provocar ferits. Els magatzems van cremar completament, segons fonts del cos d'emergències.

L'incendi es va poder apagar amb menys de dues hores i a les 12h de la nit ja estava extingit. Els dos blocs del damunt no van quedar afectats per les flames. Tot i això, els dos edificis van ser evacuats, ja que hi havia pisos apuntalats.