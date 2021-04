Un escalador cau de cinc metres a Montserrat

Un escalador ha resultat ferit, aquest diumenge al migdia, en caure d'uns cinc metres a Montserrat. Segons han informat fonts del mateix cos de Bombers de la Generalitat, han rebut l'avís que un escalador havia patit una caiguda a la via Esperó Blocaire, al sector Codolosa de Collbató.



Com a conseqüència de la caiguda l'escalador ha patit una ferida al peu. A la una del migdia, un helicòpter amb una unitat sanitaritzada dels GRAE ha accedit fins al segon llarg de la via, on es trobava l'accidentat a uns 70 metres d'alçada, per procedir a fer el rescat.





Maniobra de gruatge amb l'helicòpter i #GRAE #bomberscat a l'Esperó blocaire @PNMontserrat.

Se l'ha evacuat fins a la zona de les piscines de Collbató on s'esperava l'ambulància del @semgencat pic.twitter.com/3LeoGahoG3 — Bombers (@bomberscat) April 18, 2021

Una ambulància del SEM i tres dotacions més dels bombers l'esperaven a la zona de les piscines de Collbató per traslladar el ferit a l'hospital de Sant Joan de Déu de Manresa.