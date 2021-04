Les multes de trànsit al Bages creixen el 10% en l'any de la pandèmia

Les multes de trànsit al Bages es van incrementar el 10,38% durant el 2020 fins a arribar a les 48.618, mentre que al conjunt de la Catalunya Central els procediments sancionadors relacionats amb infraccions de trànsit es van reduir el 19,61%, segons dades del Servei Català de Trànsit (SCT).

L'explicació, segons fonts del mateix SCT, es troba en el fet que durant part del 2019 un radar fix situat a la carretera C-55 a Castellbell i el Vilar va estar inoperatiu. Aquest radar, en canvi, sí que va funcionar durant tot l'any passat. Tot i que el SCT no dona dades detallades de quantes multes posa cada radar, al Bages, durant el 2020 i malgrat la reducció de la mobilitat que va comportar la covid es van imposar un total de 44.491 sancions per excés de velocitat, una xifra que suposa el 15,64% més de la de l'any anterior, quan se'n van posar 38.471. Córrer per sobre del límit permès, a més a més, suposa la gran majoria de les multes de trànsit. En el cas del Bages, l'any passat en van ser el 91,51% del total. A la comarca actualment hi ha 13 radars fixos, segons consta al web de Trànsit.

Les segones sancions més nombroses a la comarca van ser les relacionades amb la matriculació i qüestions tècniques relatives al vehicle. En concret, es van posar 1.307 multes per aquest motiu, que són el 21,21% menys que l'any prepandèmia. També destaquen les 415 sancions per no tenir l'assegurança obligatòria del vehicle, o les 335 per superar el límit d'alcohol permès i les 334 relacionades amb elements de seguretat com no portar el casc en el cas de vehicles de dues rodes o el cinturó de seguretat en altres tipus de vehicles.

Al Berguedà es van reduir tots el tipus de sancions, incloses les de velocitat. En total a la comarca es van iniciar 9.512 expedients sancionadors, que suposen gairebé l'11% menys que els d'un any abans quan se'n van iniciar 10.677. Com al Bages, la majoria de multes, 8.509, van ser motivades per vehicles que superaven la velocitat màxima permesa a la via. També, com en el cas del Bages, les multes relacionades amb la matriculació i les condicions del vehicle ocupen el segon lloc del rànquing, amb 298 i un descens de tan sols el 0,99%, mentre que no tenir assegurança és el tercer tipus de multa més posada, amb 128. La ingesta de més alcohol del compte va suposar 41 expedients, cent menys que el 2019.

A la Cerdanya, les multes tramitades van ser 3.379, el 44% menys que en l'ant prepandèmia amb una reducció del 48,43% de les motivades per excés de velocitat que es van quedar en 2.646.

El Moianès és la comarca interior amb menys sancions, 518 (el 43,75% menys que el 2019) i en la què les multes per velocitat, amb 126, tenen un pes relatiu més baix en el total de multes.

Al Solsonès les sancions proposades per motius de trànsit el 2020 van ser menys de la meitat que el 2019, amb un total de 1.910. També l'excés de velocitat és l'estrella de les multes amb 1.617 enfront de les 3.726 del 2019, any en què ja s'havien disparat les multes per la reducció del límit de velocitat al punt on hi ha radar de la C-55 a Clariana de Cardener. El 2018 a la comarca s'hi van posar 85 multes per excés de velocitat.

L'Anoia és la comarca interior amb la major reducció, el 61,83% amb un total de 8.744 multes. A l'Alt Urgell van baixar el 28,47%.