Els arrestats a Bufalvent en l'operatiu antidroga pertanyien a una gran banda

La gran banda criminal xinesa, dedicada a la producció i distribució de marihuana, desmantellada la setmana passada amb ramificacions a Manresa i a Martorell, operaven a la Catalunya Central, i altres poblacions fora de l'àrea metropolitana, per despistar. Per passar desapercebuts del control policial. Els Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional alerten que a tot l'Estat, i especialment a Catalunya, han proliferat bandes importants que trafiquen amb marihuana i que ara n'hi ha unes cinc de grans actives.

Responsables del Mossos d'Esquadra i de la Policia Nacional van comparèixer ahir en una roda de premsa per parlar de l'operatiu. L'inspector dels Mossos Toni Salleras va dir que aquestes bandes dedicades a la producció de marihuana estan a tot el territori català i canvien d'ubicació, sense especificar si també operen a la Catalunya Central per no donar detalls de possibles investigacions que estan en marxa, per despistar la policia i passar inadvertides.

Pel que fa a Manresa, dimarts de la setmana passada els agents van entrar en una nau del polígon de Bufalvent i van detenir un total de sis persones. A Martorell, hi va haver dos arrestos en una altra nau. Les dues estaven operatives. La policia també va entrar a complexos industrials i pisos de Barcelona, Badalona, Coma-ruga, Santa Coloma de Gramenet, Sabadell, Rubí, Ripollet i Vilafranca del Penedès. L'operatiu policial també va tenir la seva ramificació a Astúries.

La banda era coneguda amb el nom de Bang de Fujian i estava dedicada al tràfic internacional de marihuana. Hi ha 57 detinguts. Estaven operatius molts grups de l'organització, i si una queia en mas de la policia la resta podia continuat funcionant. La banda atenia la demanda de marihuana de tot Europa.