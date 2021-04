Augmenta la vigilància policial a Monistrol per frenar l'increment d'aldarulls i baralles al municipi

L'ajuntament de Monistrol ha ampliat el cos de la Guàrdia Municipal amb la incorporació d'un nou agent al servei amb l'objectiu de reforçar les patrulles de vigilància diürna i permetre una actuació més eficaç i amb més garanties davant de possibles aldarulls. La mesura s'ha adoptat amb caràcter urgent arran de l'alerta ciutadana que han generat dels darrers episodis registrats al municipi i es complementarà amb la col·laboració dels Mossos d'Esquadra.

En una reunió celebrada aquest dimecres a l'ajuntament, l'alcalde de Monistrol, Joan Miguel, juntament amb el regidor de Seguretat Ciutadana Miquel Àngel Coín, i el cap de la Guàrdia Municipal, José Manuel Flores, han exposat als responsables dels Mossos d'Esquadra l'increment de casos d'aldarulls i baralles que, a parer de l'alcalde monistrolenc, necessiten el suport d'efectius del cos.

En aquest sentit, Joan Miguel ha sol·licitat tant al Cap de Policia de Proximitat com al Cap de la comissaria de Manresa que s'inclogui Monistrol com un punt calent en matèria de seguretat ciutadana per tal que s'hi puguin desenvolupar els protocols de vigilància que requereix aquesta consideració. Els responsables policials han traslladat a l'ajuntament el compromís d'analitzar la situació i donar-hi resposta.

Mossos s'han compromès a incloure Monistrol com a punt calent i valorar la destinació de més mitjans per controlar la seguretat de la zona.