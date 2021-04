Demanen dos anys i mig d'internament per abusos a dos menors a Prats i Sansor

Un veí de Prats i Sansor s'afronta a dos anys i mig d'internament en règim tancat en un centre de menors i a un total de tres anys i onze mesos de llibertat vigilada per dos delictes d'abús sexual a dos nens de set anys. L'acusat també era menor d'edat quan va cometre els fets, tot i que actualment ja té més de 18 anys, i se li aplica la llei penal del menor. Per aquest motiu la fiscalia no parla de pena de presó sinó d'internament en un règim tancat. És a dir, en un centre per a menors.

Si un cop celebrat el judici el presumpte autor dels fets és declarat culpable dels abusos i la sentència especifica que ha de ser ingressat en règim tancat, s'hauria de veure si entra en un centre per a menors o la presó, atenent que ja és major d'edat. La vista oral tindrà lloc a Lleida el 29 d'abril i es jutjaran uns fets que van succeir fa més de deu anys en el municipi de la Cerdanya. Entre el 2008 i el 2011, l'acusat, que llavors era adolescent, va abusar sexualment i de forma reiterada, i per separat, de dos nens que al principi set anys. En un dels casos hi va haver penetració.

Per altra banda, l'acusació particular també li imputa dos delictes i demana, en total, 12 anys d'internament de règim tancat i deu anys de llibertat vigilada. Segons l'escrit de l'acusació particular, les dues víctimes eren amics del germà petit de l'acusat, que «buscava intencionadament els moments en que podria trobar-se a soles» amb els menors quan aquests, per separat, anaven casa seva. Els abusos es van produir, en el primer cas, entre els anys 2008 i 2009, i no només hi va haver tocaments, sinó també penetració, «cometent així actes reiterats que atemptaven contra la llibertat sexual de la víctima, la qual no va donar mai el seu consentiment», segons especifica l'escrit de l'acusació.

En el segon cas, els abusos es van produir entre els anys 2009 i 2011 i aquesta altra víctima va patir tocaments, sense que hi hagués penetració, quan l'acusat trobava el moment per estar sols. El procediment, doncs, era mateix. La segona víctima ha rebut tractament psicològic a causa de les seqüeles psíquiques que té arran dels episodis continuats d'abusos, ja que després dels tocaments va canviar de caràcter i això va preocupar la família. Tot i que els abusos van tenir lloc a Prats i Sansor fa més de deu anys, les víctimes no ho van denunciar fins el 2019, quan es van veure amb força per explicar-ho i afrontar els problemes emocionals que arrosseguen.

Quan van començar els abusos, l'acusat tenia 15 anys i van acabar quan estava a punt de complir la majoria d'edat. De fet, segons consta en l'escrit de la fiscalia, actualment l'acusat no es pot comunicar amb les víctimes ni apropar-se a menys de 100 metres dels seus domicilis ni els llocs que freqüenten. El ministeri fiscal demana, a més, que l'acusat no es pugui apropar a menys de 100 metres de les víctimes durant un any i onze mesos si és el jutge el declara culpable. El Jutjat de Menors número 1 de Lleida porta aquest cas i ha dictaminat que les víctimes declarin, el dia del judici, per videoconferència i amb assistència psicològica, tenint en compte les seves edats -tot i que actualment són majors d'edat- i les circumstàncies que envolten el cas.

L'acusat no només té les denúncies de les dues víctimes de la Cerdanya. A l'any 2019, quan ja tenia 25 anys, va tornar a ser denunciat per un altre d'abús sexual, segons fonts coneixedores de cas. El jove de Prats i Sansor presumptament hauria comès un altre abús sexual en unes colònies que es duien a terme a El Vendrell i els fets estan pendents de judici.