Mor el conductor d'una furgoneta en un xoc frontal contra un camió a Oliana

El conductor d'una furgoneta va morir ahir al matí en un accident de trànsit a la carretera C-14, en el terme municipal d'Oliana. En el punt quilomètric 140, per causes que encara s'estan investigant, hi va haver un xoc frontal entre una furgoneta i un camió a les 6:40 h.

A conseqüència de la col·lisió va morir el conductor de la furgoneta, un home de 64 anys i nacionalitat andorrana. El conductor del camió ha resultat ferit lleu. Arran de la incidència, el Servei Català de Trànsit (SCT) va tallar la via i fins al lloc dels fets es van desplaçar tres patrulles dels Mossos d'Esquadra, quatre dotacions dels Bombers i dues ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). Es va tornar a restablir la circulació a la C-14 a dos quarts de 9 el matí, deixant encara retencions entre el quilòmetre 140 i 139. Ja són 24 els morts en accident a Catalunya aquest any.