Un accident a la Pobla de Claramunt obliga a tallar la C-15

Un accident de circulació va obligar el Servei Català de Trànsit (SCT) a tallar C-15, l'Eix Diagonal, i a donar pas alternatiu, ahir al migdia, per la Torre de Claramunt als vehicles que circulaven per la carretera. Tot i que l'accident no va ser greu, el tall de trànsit va provocar retencions d'un quilòmetre en els dos sentits.