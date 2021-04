Detenen una persona per conduir sense carnet i drogada a Castellbell i el Vilar

Detenen dos homes i dues dones, entre 45 i 35 anys, de nacionalitat colombiana i cubana, veïns de Barcelona, que tenien ordres de detenció pendents. Els fets van tenir lloc aquest dimecres al voltant de les 12 del migdia a la carretera C-16, dins el terme municipal de Castellbell i el Vilar.

Durant l'operatiu, els mossos van aturar un vehicle amb cinc ocupants a l'interior que manipulaven diversos objectes. Seguidament els agents van identificar als ocupants, però aquests van donar identitats diverses i no van mostrar cap documentació.

Quan la policia va escorcollar el vehicle, van localitzar la documentació de dues persones que els hi constaven ordres de detenció pendents. Un d'ells, el conductor, va quedar detingut per un delicte contra la seguretat del trànsit per no haver obtingut mai el permís de conduir i anar sota la influència de substàncies estupefaents.

Durant l'escorcoll, els agents també van localitzar gorres, guants, recipients amb xinxetes, un talla-cinturons i punxons, objectes que sovint s'utilitzen per cometre furts o robatoris. Davant dels fets, els mossos també van detenir les dues persones amb ordres pendents i els altres ocupants els van portar a comissaria per tal d'identificar-los correctament.

Finalment, quatre dels cinc ocupants van quedar detinguts per ordres judicials de detenció, i el cinquè es va traslladar a la Policia Nacional de Manresa on va quedar detingut per la llei d'estrangeria.