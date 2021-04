Un grup de borratxos crea malestar al carrer Alfons XII i a Sant Domènec

Comerciants i restauradors del carrer Alfons XII i la plaça Sant Domènec de Manresa estan preocupats per la cronificació del malestar provocat per un grup de persones que ingereix alcohol al carrer, increpa els vianants i en ocasions provoca aldarulls. El problema no és nou, però abans el grup creava problemes als entorns de la plaça Gispert i des de fa mesos estan sobretot a la de Sant Domènec, que és més cèntrica, i continuen freqüentant el carrer Alfons XII.

Els botiguers estan molt tips de la situació i parlen del problema amb resignació perquè, malgrat la presència policial, el mal ambient que provoca la presència d'aquest grup persisteix. «A part de beure al carrer, i molt cops de ben matí, generalment no fan res pel qual es pugui interposar una denúncia, però a vegades molesten i increpen als clients que estan asseguts a la terrassa», explica la propietària d'una de les terrasses de Sant Domènec, i afegeix que «la imatge del centre de Manresa és patètica». Ocasionalment se'ls ha vist sense roba dins de la font de la plaça. La policia està alerta i les patrulles hi van sempre que hi ha un problema i els veïns o els botiguers els truquen, però els agents diuen no disposar d'eines per acabar amb la mala imatge que, segons els veïns, dona el grup en aquestes emplaçaments de la capital del Bages més enllà de calmar la situació momentàniament i dispersar-los.

Els comerciants consultats asseguren haver parlat amb els Mossos i la Policia Local, que responen que fan el que poden i demanen alertar i denunciar totes els aldarulls i incidents. «Al carrer Alfons XII el problema és que ja ens hem acostumat a la situació, i és preocupant. Comerciants i veïns truquem la policia tot sovint perquè es barallen entre ells i criden», afegeix el propietari d'un dels establiments de la zona. També lamenta que el carrer hi hagi aquest ambient, tenint en compte que és per on passa la gent que arriba a Manresa procedents de l'estació de Renfe.

Es tracta d'un grup d'unes set persones ja conegudes al Barri Antic de Manresa, tot i que amb els anys s'hi han incorporat nous membres i d'altres ja no hi són. «N'hi ha que van canviant, però és el mateix grup de sempre», afegeix per la seva banda la propietària d'una de roba del carrer Alfons XII, que constata al cansament del sector comercial de la zona pel malestar que s'hi viu des de fa anys.

El membres del grups compren begudes alcohòliques en un supermercat i en un bar de la zona i es passen bona part del dia ingerint cervesa al carrer. «La policia ve quan hi ha problemes, però moltes persones se senten insegures», afegeix una de les comerciants de l'Alfons XII.