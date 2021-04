Els Mossos detenen un home per amenaçar la seva exparella a Manresa

Els Mossos d'Esquadra van detenir un home ahir per violència de gènere a la carretera de Vic, segons ha confirmat el cos policial a aquest diari. La policia no ha donat detalls de la detenció perquè en aquests casos no facilita informació que pugui comprometre la identitat de la víctima, però tot sembla indicar que l'home va amenaçar la seva exparella i la situació no va desembocar en una agressió física. Per tant, la dona no va haver de ser atesa per cap equip mèdic en el lloc dels fets.

La policia catalana va rebre l'avís ahir abans de les 3 de la tarda i es va personar a l'altura del número 141 de la carretera de Vic. A part d'un cotxe, els agents dels Mossos d'Esquadra hi va anar amb un furgó policial. Els policies van intentar calmar l'home i finalment se'l van endur a la comissaria detingut.