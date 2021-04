Arrestat un conductor sense permís a Castellbell que anava drogat

Conduïa sense permís de conduir i, a més, sota els efectes d'estupefaents. La policia el va enxampar dimecres a l'autovia C-16, a l'altura de Castellbell i el Vilar, i no el van detenir només a ell sinó a quatre ocupants més del vehicle per ordres de detenció pendents. Els que estaven sent buscats per la policia tenien entre 35 i 45 anys i eren veïns de Barcelona. Durant un operatiu, els Mossos van aturar un vehicle amb cinc ocupants a l'interior que manipulaven diversos objectes. Seguidament els agents els van voler identificar, però donaven identitats diverses i no van mostrar cap documentació. Durant l'escorcoll, els agents van localitzar gorres, guants, recipients amb xinxetes, un talla-cinturons i punxons, objectes que sovint s'utilitzen per cometre furts o robatoris. Els Mossos els van dur a la comissaria per identificar-los correctament. Quatre dels ocupants van ser arrestats per ordres judicials de detenció, i el cinquè va ser traslladat a la Policia Nacional de Manresa, detingut per la Llei d'Estrangeria.