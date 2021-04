Preocupació a Monistrol per dos intents de robatori i baralles al carrer

Preocupació veïnal a Monistrol de Montserrat per dos intents de robatori a domicilis i baralles al carrer en el darrer mes. Les esbatussades i les entrades a habitatges no estan relacionades, però tot plegat ha fet créixer la sensació d'inseguretat entre els veïns del municipi i ha obligat a l'Ajuntament a mantenir un agent més a la plantilla de la Guàrdia Municipal fins al setembre, com a mínim, per incrementar la vigilància.

A part, diumenge passat una parella va ser agredida per dos grups que creen aldarulls al poble i que sovint protagonitzen baralles en ple espai públic. Tot i que el nombre de robatoris ha baixat al municipi un 59% en el darrer any, passant de 190 a 77, han augmentat els delictes de lesions i amenaces d'11 a 22, si es comparen les dades que van de l'abril de 2020 a març de 2021 amb les del mateix període de l'any anterior. Són xifres facilitades pels Mossos d'Esquadra. El total de delictes comesos a la població bagenca ha baixat, passant de 214 a 116.

Les baralles són protagonitzades per dos grups que viuen en cases ocupades del municipi, un que porta molts anys instal·lat al poble i un altre que hi ha arribat recentment. En total són unes deu persones, segons fonts municipals, que es dediquen a la comercialització d'estupefaents i que en ocasions es barallen a la zona del Parc de l'Alvèrnia, al costat de la carretera C-55, creant sensació d'inseguretat entre els veïns de la població. Diumenge passat, a prop de la parada del bus, van agredir una parella del municipi que no té res a veure amb aquests individus i, malgrat no haver denunciat els fets, van ser atesos pel Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) i traslladats a l'hospital, sense que finalment fossin ingressats.

L'alcalde del municipi, Joan Miguel, assegura a Regió7 que les baralles que tenen lloc al voltant del Parc de l'Alvèrnia no son diàries i que sempre hi ha les mateixes personen prenent-hi part.

Pel que fa els dos intents de robatori en domicilis durant el darrer mes, han tingut lloc al barri de l'Altra Banda i la urbanització La Batanera, a prop de l'estació de Ferrocarrils la Generalitat. Són dos fets delictius que en principi no estan vinculats amb les baralles i en els quals la policia ha practicat detencions. Segons l'alcalde, els arrestats no són veïns de Monistrol, provenien de poblacions de l'àrea metropolitana de Barcelona i es van apropar al municipi amb la intenció de cometre robatoris i marxar.

Miguel atribueix la sensació d'inseguretat al fet que la pandèmia manté «els veïns moltes hores a casa i amb poca vida social, i estan més pendents del que passa al carrer», però el govern municipal que encapçala ha decidit mantenir un agent, que havia entrat només per cobrir unes baixes laborals en la plantilla, durant cinc mesos més. Ara, en total, n'hi a cinc. A part, l'alcalde i el regidor de Seguretat Ciutadana van mantenir dimecres una reunió amb responsables dels Mossos d'Esquadra i de la Guàrdia Municipal per tractar la problemàtica i demanar a la policia catalana que inclogui el municipi com a punt calent i, per tant, patrulli més pel poble.

L'alcalde fa una crida a la població perquè no s'alarmi pels aldarulls i els robatoris que hi ha hagut darrerament i demana no fer cas als rumors de les xarxes socials que estan circulant al volant dels casos de delinqüència al municipi.