Els Bombers rescaten un parapentista accidentat a una zona de difícil accés de Fígols, al Berguedà

Els Bombers de la Generalitat han rescatat aquest dissabte un parapentista que ha fet un mal aterratge en una zona de difícil accés al municipi de Fígols, al Berguedà, i ha resultat ferit. Segons ha informat el cos, l'accidentat ha caigut d'una altura de quatre metres a la zona d'Ensija i ha hagut de ser traslladat pel Grup d'Actuacions Especials (GRAE) en helicòpter fins al parc del cos de Berga, on l'ha atès una ambulància.



Tres actuacions més en helicòpter aquest dissabte

A Gavà (Baix Llobregat), una dona s'ha torçat el turmell a prop del Castell d'Eramprunyà i dues dotacions dels bombers i un helicòpter amb GRAE l'han assistit per dur-la a l'ermita de la Bruguera, on el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) se n'ha fet càrrec.

També ha calgut un helicòpter amb una unitat medicalitzada del GRAE per rescatar una dona que s'ha fet mal a la cama mentre feia senderisme pel Tagamanent (Vallès Oriental). L'han atès primer in situ, l'han immobilitzat i l'han dut fins al parc de bombers de la Garriga, on l'han transferit a una ambulància.