Els '9 de Lledoners' aniran a judici després de rebutjar cap acord

Els '9 de Lledoners', encausats arran dels actes de protesta que va haver-hi l'1 de febrer de 2019 amb motiu del trasllat dels presos independentistes de Lledoners a Madrid, hauran d'anar a judici. El jutge de Manresa que porta el cas ha suspès la vista de conformitat, prevista per aquest dimarts, després que la defensa dels encausats hagi rebutjat la possibilitat d'acord i exigeixi l'absolució. Els nou estan acusats d'un delicte de desordres públics i tres d'ells, a més, estan investigats per delictes de lesions i d'atemptat contra els agents. La fiscalia demana penes que oscil·len entre els tres i els set anys de presó.

La fiscalia acusa els '9 de Lledoners' d'"atemptar contra la pau pública" per presumptament fer barricades amb l'objectiu "d'impedir la circulació dels vehicles". A tres, a més, els acusa de desobediència i lesions per haver agredit a tres agents dels Mossos. Per aquests darrers demana set anys de presó i, pels altres sis, tres.

La vista de conformitat, prevista inicialment el febrer passat, es va ajornar a aquest mes d'abril. Arran de la negativa de la defensa dels encausats d'arribar a un acord, el cas anirà directament a judici. A hores d'ara encara no hi ha data.