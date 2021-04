Un detingut per una agressió a la via pública al carrer Oms i de Prat de Manresa

Un home va agredir una dona en plena via pública al carrer Oms i de Prat de Manresa, ahir diumenge. Arran de la pallissa, a la dona li va saltar una dent i se li va fer un trau al cap, i per aquest motiu va ser trasllada a l'hospital Sant Joan de Déu. Va necessitar punts de sutura. L'home i la dona no mantenen cap relació afectiva i, per tant, la policia no tracta els fets com una agressió de gènere i, segons els Mossos, l'home i l a dona havien discutit amb anterioritat. Finalment els agents desplaçats a la zona van detenir l'individu, un veí de Manresa de 44 anys, i el van deixar en llibertat després de declarar a comissaria, a l'espera que el jutge el citi per aquests fets. L'Associació de Veïns de les Escodines fa mesos que alerten d'un augment de la sensació d'inseguretat al barri per un grup nombrós de persones que veu alcohol i crea aldarulls.