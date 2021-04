El parc de Bombers del Lluçanès té un nou camió

El parc de Bombers de la subcomarca del Lluçanès, de la qual formen part els municipis de Santa Maria de Merlès –al Berguedà– i Sant Feliu Sasserra –al Bages– ha estrenat un nou camió. I és que el cos de Bombers està renovant part dels vehicles a tot Catalunya.

Precisament, a final de febrer se'n van estrenar els deu primers, i el parc de Manresa també disposa des de llavors d'un camió nou. Són vehicles BRP, que van equipats per a la intervenció en incendis forestals. Tenen tracció quatre per quatre i disposen d'un dipòsit d'aigua de gran capacitat de 3.500 litres. Però la seva versatilitat els fa útils també en incendis urbans, salvaments o accidents de trànsit, ja que disposen de grans habitacles per transportar-hi eines i són molt maniobrables. La cabina presenta un nivell de resistència molt alt.