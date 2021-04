Arxiven el cas d'una agressió sexual múltiple a l'Alt Urgell

El jutjat d'instrucció número 2 de la Seu d'Urgell ha ordenat el sobreseïment provisional del cas d'una agressió sexual múltiple a una noia a la discoteca La Murga de la capital alt-urgellenca, segons han confirmat fonts judicials. Els fets es remunten a la nit de Nadal de l'any 2018, quan la jove tenia 19 anys i va denunciar haver patit tocaments per part d'un grup de sis nois al lavabo de dones d'aquest local d'oci nocturn. Pocs dies després, els Mossos van detenir a dos persones, una de les quals va quedar en llibertat i una altra que va estar en presó provisional durant un mes. El magistrat considera que no hi ha prou indicis de delicte i ha decidit arxivar la causa. En cas que apareguin noves proves, però, el cas es podria reobrir.

De fet, un cop la investigació va anar avançant i es van practicar diverses diligències, la fiscalia va emetre un informe favorable a l'alliberament d'un dels detinguts. Cinc dels joves que van ser acusats són d'Andorra i un darrer de la Seu d'Urgell.

A més, un d'ells és component del grup musical anomenat Traptor Amarillo, conegut al Principat d'Andorra. Des de la formació musical han volgut deixar clar en un comunicat que volen «condemnar tant la violència masclista com també les denúncies falses» i han dit que els fets denunciats per la jove eren «físicament impossibles».

A més, han explicat que el noi que va entrar a la presó va poder demostrar que aquella nit no estava a la discoteca, sinó que es trobava a Andorra, i que, per tant, no podia haver comès l'abús.