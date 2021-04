Denuncien dos auxiliars de pàrquings municipals de Manresa per estafa

Dos treballadors dels pàrquings dels Quatre Cantons i del Puigmercadal de Manresa presumptament venien, d'esquenes a l'empresa que els gestiona, targetes moneder per aparcar a un preu més assequible de l'oficial i es quedaven els diners.

Fòrum, la societat municipal que gestiona els pàrquings, ha denunciat al jutjat el presumpte frau comès per dos treballadors auxiliars de l'empresa dels aparcaments. El cas va sorgir a partir de la denúncia d'una persona que es va adreçar a un d'aquests aparcaments per demanar informació, a qui un dels auxiliars va oferir una targeta moneder a un preu inferior a l'oficial, a canvi que li fes el pagament de manera directa, sense passar pel registre oficial de l'aparcament.

Arran d'aquesta denúncia, l'Ajuntament i la societat municipal Fòrum, van iniciar una investigació, que va constatar una actuació fraudulenta per part de dos treballadors dels aparcaments.

La investigació es va dur a terme amb la col·laboració de l'empresa que ha elaborat el programa de control d'accés a l'aparcament i l'empresa concessionària que porta a terme els serveis auxiliars dels pàrquings.

Un cop fetes les comprovacions i verificada l'existència del frau, Fòrum ha posat el cas en mans de la justícia, que en aquest moment està instruint la causa.

En total s'ha detectat l'emissió de 24 targetes moneder falses, entre tots dos aparcaments de la capital del Bages. L'import aproximat del frau és de 9.700 euros, calculat en base a l'import que Fòrum hauria hagut de percebre per les estades als aparcaments dels vehicles que utilitzaven les targetes fraudulentes, des de l'agost de 2020, període en què segons sembla hauria pogut començar l'actuació irregular.

Poca cosa sap més Fòrum sobre el cas, ja que encara està en fase d'investigació judicial i falta per saber més detalls de l'estafa. La instrucció del cas ha d'aclarir aspectes bàsics com fins a quin punt els dos auxiliars que treballaven als pàrquings estaven coordinats o a qui oferien les targetes fraudulentes. De fet, com que la investigació és oberta, des de Fòrum no descarten que hi puguin haver més implicats i indiquen que amb les diligències es podran donar més detalls de l'estafa.

Sobre per què els responsables de l'empresa que gestiona els pàrquings no s'havien adonat de l'estafa anteriorment, comprovant el nombre de cotxes que hi entraven i els la quantitat de diners recaptada, fons de l'Ajuntament responen que «a través d'aquesta via no s'ha pogut detectar res, perquè creiem que el tema s'escapava del control comptable».