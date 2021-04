Un detingut per una agressió a la via pública al carrer Oms i de Prat de Manresa

Un home va agredir una dona en plena via pública al carrer Oms i de Prat de Manresa diumenge a la tarda. Els cops li van provocar un trau al cap i li van fer saltar una dent, i per aquest motiu va ser trasllada a l'hospital Sant Joan de Déu, segons els Mossos d'Esquadra. Va necessitar punts de sutura. L'home i la dona no mantenen cap relació afectiva i, per tant, la policia no tracta els fets com una agressió de gènere i, segons els Mossos, l'home i la dona havien discutit amb anterioritat.

Finalment els agents desplaçats a la zona van detenir l'individu, un veí de Manresa de 44 anys, i el van deixar en llibertat després de declarar a comissaria, a l'espera que el jutge el citi per aquests fets. La policia està aclarint per què es va produir l'agressió, ja que l'home, en la seva declaració, va afirmar que la dona l'havia increpat i va donar un cop a una bossa que portava. L'agredida no va presentar cap denúncia.