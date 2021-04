Demanen tres anys de presó a un advocat per intentar estafar els Jutjats de Manresa

La fiscalia demana tres anys de presó a un advocat per falsificació processal als Jutjats de Manresa en un intent de cobrar dos cops per un cas que havia portat. Els fets van ocórrer l'any 2014. Segons el fiscal, l'acusat, advocat col·legiat, va ser contractat pel perjudicat per un cas de divorci de mutu acord. El lletrat va demanar al cient 12.000 euros en metàl·lic, sense estendre el corresponent justificant o rebut.

Malgrat haver cobrat els seus honoraris, l'acusat va presentar al Jutjat Degà de Manresa tres escrits sol·licitant que s'obrís peça separada de Jura de Comptes, afirmant falsament que les minutes presentades com a documents adjunts a aquests escrits no se li havien abonat, amb l'objectiu de provocar un error en el jutge perquè dictés una resolució en la que, amb perjudici del client, fos condemnat a pagar les minutes que l'advocat va presentar. Per aquest motiu la fiscalia demana una pensa de tres anys de presó. Els fets es jutjaran avui a l'Audiència Provincial de Barcelona.