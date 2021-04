Dues agressions a vigilants de Renfe a Manresa creen malestar al col·lectiu

Dues agressions en una setmana a vigilants de Renfe a Manresa han fet créixer el malestar entre els empleats de seguretat de l'estació. El col·lectiu fa anys que denuncia incidències, que hi tenen lloc sovint, i la falta de material de protecció adequat per fer front a grups que hi creen aldarulls. La darrera agressió va tenir lloc dissabte passat, quan un grup es va encarar al vigilant en cridar-los l'atenció per no comprar els bitllets.

Els empleats de l'estació denuncien des de fa anys robatoris i baralles que els afecten a ells o altres passatgers de la línia. Dissabte passat al vespre, un vigilant va cridar l'atenció a un grup que era a l'andana sense haver comprat els bitllets i els va dir insistentment que havien de recular i adquirir-los. Quatre dels individus alertats es van dirigir violentament al vigilant.

En un vídeo difós per un passatger del tren, que va enregistrar els fets, es pot veure com el vigilant i un dels home s'empenten i tot seguit tres homes més s'encaren a l'empleat de seguretat de l'estació, que recula en veure's superat i l'actitud intimidatòria amb què s'hi adrecen. Finalment va caldre la intervenció dels Mossos d'Esquadra, que hi van arribar em ser alertats i van identificar tots els implicats en els incidents.

El vigilant, que va resultar ferit lleu i va presentar una denúncia i el document mèdic de lesions, va narrar a la policia que els individus s'hi havien encarat violentament en advertir-los que havien de pagar els bitllets. Els membres del grup van explicar, per la seva banda, que no portaven els bitllets perquè la màquina expenedora no funcionava i que el treballador de seguretat els anava seguint de males maneres.

El treballador està de baixa, i creix el malestar entre el col·lectiu d'empleats perquè sovint hi ha incidents. Renfe ha confirmat a aquest diari que el dia 18 d'abril un altre vigilant va ser agredit per una dona que tampoc havia pagat al bitllet després d'exigir-li que el comprés si volia pujar al tren. En aquest cas, el vigilant no ha hagut d'agafar la baixa laboral. Fonts de la companyia diuen que les agressions tenen lloc a les estacions «com podrien succeir en qualsevol altre lloc de l'espai públic» i que la tasca dels empleats de seguretat s'afegeix a la vigilància de Mossos d'Esquadra i la Policia Local per garantir que no hi hagi incidents.

La companyia afirma que quan hi ha agressions i aldarulls amb passatgers a les estacions sol ser perquè no han comprat el bitllet, tal com ha passat a Manresa en les dues agressions de les darreres setmanes. Els vigilants consideren que Renfe destina pocs efectius de seguretat i que amb un vigilant resulta complicat mantenir l'ordre quan un grup provoca aldarulls, ja que la policia tarda «molts minuts» a arribar-hi un cop els truquen, temps en què les persones que creen problemes aprofiten per marxar.

No és el primer cop que transcendeix l'agressió a un vigilant de l'estació. A mitjans del 2019 n'hi va haver dues i l'any passat aquest diari va publicar que en un any s'havien incrementat de dos a nou les denúncies per robatoris violents al tram del Bages de la línia.