La fiscalia demana quatre anys i mig de presó per robatori violent a Manresa

La fiscalia demana quatre anys i mig de presó per a un home que va robar d'una estrebada la bossa d'una dona de 73 anys a Manresa. Els fets van tenir lloc el 28 de juliol del 2019, quan l'home es va apropar a la víctima per darrere al carrer Indústria, li va prendre la bossa i va fugint corrent. A l'interior hi havia un telèfon mòbil, el DNI, la targeta sanitària, la de crèdit, les claus de casa, targetes de transport i 300 euros en metàl·lic. Tot ha estat valorat en 785 euros.

El ministeri fiscal demana per a l'acusat quatre anys i mig de presó per un delicte de robatori amb violència i la indemnització de la víctima. L'escrit de la fiscalia indica que l'autor del robatori té antecedents penals per altres robatoris. A més, es dona el cas que l'acusat està en situació irregular a l'Estat espanyol i per aquest motiu la fiscalia demana que la pena de presó sigui substituïda per l'expulsió del país i la prohibició que torni a entrar a l'estat durant un període de sis anys.