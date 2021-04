Els aldarulls de les Escodines s'estenen a més carrers del barri

Els aldarulls que creen persones que beuen a l'espai públic, al carrer Oms i de Prat i a l'avinguda Francesc Macià, s'estenen a altres punts del barri de les Escodines de Manresa. Ara sovint se sent cridòria i hi ha incidències als carrers Sant Maurici i Divina Pastora. Representants veïnals s'han reunit amb responsables de l'Ajuntament per alertar de la situació i demanar més vigilància policial a la zona.

Veïns d'aquests carrers van mantenir una reunió amb la regidora de Barris, Acció Comunitària i Civisme, Núria Masgrau, fa un parell de setmanes per explicar la situació. «Demanem que la policia també faci vigilància a aquests carrers a Sant Maurici i Divina Pastora, a part de patrullar pels carrer Oms i de Prat i l'avinguda Francesc Macià, tal i com ja fa actualment», explica la presidenta de l'associació de veïns, Carme Carrió. Es tracta d'individus de diverses edats, sobretot de 40 a 50 anys, que «deambulen» pel barri i freqüenten aquests carrers perquè hi ha un bar i un petit supermercat en què adquireixen alcohol barat. Gent beguda que amb les restriccions horàries dels bars estan més a l'aire lliure.

Els veïns n'estan tips i s'afegeixen a les queixes que, des de fa mesos, expressen els d'altres emplaçaments de les Escodines. «A l'Oms i de Prat i a Francesc Macià ara no hi ha tantes incidències perquè hi va més sovint la policia, però això no treu que en ocasions també n'hi hagi», incideix la presidenta veïnal del barri manresà. A mitjan desembre, tal i com ja va informar Regió7, l'entitat de les Escodines i una desena d'associacions i institucions més que hi són presents es van reunir per fer front comú a l'hora de reclamar a l'Ajuntament mesures per frenar els aldarulls. A part de les molèsties que provoquen els que consumeixen alcohol, amb crits i baralles, també alerten de venda de droga.

Consultats per aquest diari, els Mossos d'Esquadra afirmen que no s'ha registrat un increment de delictes al barri, però coneixen el malestar dels veïns, sobretot perquè a l'Oms i de Prat hi ha una escola, i s'hi apropen moltes famílies amb nens. A part, hi ha un bloc de pisos ocupat. Les fonts policials indiquen que «són fets puntuals», que estan alerta del que hi passa i els agents hi van sempre que se'ls requereix.

Malgrat que el tancament de bars va agreujar els problemes al barri, els aldarulls no són nous al carrer Oms i de Prat i a Francesc Macià, i els veïns asseguren que fa un parell d'anys que s'arrosseguen. Precisament diumenge passat els Mossos d'Esquadra van arrestar un home de 40 anys per una agressió.