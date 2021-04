Jutgen dos homes per intentar robar en un local a Manresa

Carrer del Cós, on van tenir lloc els fets

Carrer del Cós, on van tenir lloc els fets arxiu/mireia arso

La fiscalia demana nou mesos de presó per a dos homes que van intentar cometre un robatori en un local del carrer del Cós de Manresa. Si són declarats culpable no ingressaran a cap centre al ser una pena inferior a dos anys. Els fets van tenir lloc al 2019, quan els dos individus volien forçar la porta d'accés del local i la policia els va enxampar. A més, van provocar desperfectes per un valor de 1.155 euros i el fiscal demana que s'indemnitzi al propietari. Els fets es jutgen avui a Manresa.