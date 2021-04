Detenen una parella a Puigcerdà per traficar amb drogues i tinença d'armes

Els Mossos d'Esquadra han detingut un home de 45 anys i de nacionalitat marroquina, i una dona de 44 anys, de nacionalitat espanyola, veïns de Puigcerdà, com a suposats autors d'un delicte contra la salut pública i un delicte de tinença il·lícita d'armes. Els agents els han intervingut 1,3 quilos de cocaïna, 109 grams de haixix i un revòlver amb set cartutxos. La investigació va començar a principis d'any, quan els mossos van tenir constància d'un pis al carrer Hostal del Sol de la capital cerdana, on s'adreçaven consumidors habituals de droga per tal de comprar-ne. Eren de la mateixa població però també de nacionalitat francesa. A partir d'aquí es va poder identificar als venedors i dijous se'ls va detenir després d'entrar al seu domicili.

Els mossos també han intervingut cinc telèfons mòbils, una bàscula de precisió, retalls de plàstic i altres elements relacionats amb el tràfic de drogues. Els detinguts han passat aquest divendres a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Puigcerdà. El jutge ha decretat l'ingrés a presó de l'home i la llibertat amb càrrecs de la dona.