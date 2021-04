El fiscal demana 20 mesos de presó per un intent d'abús sexual al Berguedà

La Fiscalia demana 20 mesos de presó per un home que va intentar d'abusar sexualment d'una menor d'edat. El cas ha estat instruït pel Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 2 de Berga i serà jutjat la setmana que ve a l'Audiència Provincial de Barcelona. Els fets van tenir lloc el 19 d'agost del 2019 quan l'acusat va portar una adolescent de 14 anys en un lloc apartat.

L'home, que sabia l'edat de la noia, li va demanar a la menor que es masturbés davant d'ell, però l'adolescent s'hi va negar. L'home, finalment, no va aconseguir el seu propòsit perquè la jove, que segons l'escrit de la fiscalia «estava en alerta pel tipus de conversa que havien mantingut», se'n va anar.

Per aquest motiu el ministeri fiscal li demana 20 mesos de presó per un delicte d'abús sexual en grau de temptativa i, a més, cinc anys de llibertat vigilada amb l'obligació de participar en programes formatius sobre educació sexual.

La víctima en aquest cas té menys de 16 anys i en aquests processos les penes imposades als acusats que són declarats culpables són més dures. L'individu té antecedents penals no computable en aquest cas i, per tant, no entrarà a presó si és declarat culpable perquè la pena no supera els dos anys.