Detenen una parella a Puigcerdà per tràfic de drogues i tinença d'armes

Mossos d'Esquadra van detenir ahir un home de 45 anys i una dona de 44, tots dos veïns de Puigcerdà, com a presumptes autors d'un delicte contra la salut pública i un un altre de tinença il·lícita d'armes. A principis d'aquest any els Mossos van tenir constància de l'existència d'un pis, al carrer Hostal del Sol de Puigcerdà, on s'adreçaven consumidors habituals de substàncies estupefaents per tal de proveir-se de droga.

Els agents van constatar la presència habitual de consumidors de la mateixa població i del cantó francès per adquirir droga. Dijous, els investigadors van detenir els dos presumptes implicats. Durant l'escorcoll al pis van localitzar 1,3 quilos de cocaïna, 109 grams d'haixix i un revòlver amb set cartutxos Els detinguts van passar ahir a disposició del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Puigcerdà. El jutge ha decretat l'ingrés a presó de l'home i la llibertat amb càrrecs de la dona.