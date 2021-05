Les policies locals de Berga i Solsona estudien dur càmeres unipersonals

Les Policies Locals de Berga i Solsona contemplen disposar de càmeres unipersonals, acoblades a l'uniforme. A Berga, el cos policial ha fet la petició i l'Ajuntament està estudiant els tràmits, tot i que encara no se sap exactament quan en disposaran. Per altra banda, a Solsona ho han debatut, però encara no ho han demanat a l'equip de govern. Els caporals veuen amb bons ulls les càmeres perquè d'aquesta manera, si hi ha alguna actuació polèmica, disposaran d'un registre gràfic.

A Berga, de moment, no posen data de quan els agents treballaran amb les càmeres unipersonals i és que, segons el cap del cos, Jaume Hernàndez, «no és fàcil ni ràpid, i diferents organismes hi han de donar el vistiplau». En tot cas, afirma que és una mesura amb la que hi ha «cregut sempre» perquè «dona seguretat jurídica als agents i als ciutadans», i posarà en evidència les males praxis, tan de la policia com dels mateixos ciutadans. De moment la Policia Local de Berga no s'ha trobat amb una situació greu en la que les càmeres unipersonals hagués estat fonamental per aclarir els fets, però Hernàndez considera que s'actuarà més sobre segur.

Precisament a Berga, fa cinc anys hi va haver una polèmica per la denúncia que va interposar una dona a un dels agents per una agressió dins de la comissaria. Finalment les càmeres de l'interior van servir per demostrar que l'agent havia actuat correctament.

El caporal de Solsona, Josep Garcia, afirma que «és un tema que se n'ha parlat per tenir-ho en compte», però de moment la Policia Local de Solsona té altres prioritats, tot i saber que cada cop més cossos de policia municipal en porten. «Crec que d'aquí a tres o quatre anys totes les policies en disposaran», afegeix el cap del cos. «Tot i que a Solsona no hem tingut cap situació problemàtica, quan es requereix els agents en pisos ocupats pot ser una bona eina», afegeix.

L'Ajuntament de Manresa no va atendre ahir la petició d'aquest diari per conèixer el seu posicionament respecte el tema. A Catalunya, la policia de Sant Adirà del Besòs va ser pionera al 2017 en incorporar càmeres.