Tallada la C-26 direcció Berga per una esllavissada

Aquest matí hi ha hagut una esllavissada a la carretera C-26 direcció Berga i en conseqüència el carril ha quedat tallat. Segons han informat, hi ha una pedra enmig de la carretera que dificulta el pas. En aquests moments també hi ha tallada la carretera de Vilada a la Nou de Berguedà per un accident.

Per tant, per anar direcció Berga cal anar per la carretera de Sant Jaume - La Pobla de Lillet.