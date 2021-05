Rescaten un excursionista lesionat al camí de la Santa Cova de Montserrat

Un home de 61 anys s'ha lesionat aquest matí a Montserrat. Segons han informat fonts dels Bombers de la Generalitat, que han rebut l'avís a les 11:11h i han hagut d'activar l'helicòpter per evacuar-lo, l'home s'ha fet mal al peu i no podia caminar. En el moment de lesionar-se, l'home es trobava al camí de la Santa Cova, en direcció al funicular. Els bombers l'han traslladat fins a la plaça del Monestir on l'ha atès un metge del SEM i finalment no ha estat necessari evacuar-lo a cap hospital.