Sis anys de presó per als autors de la doble violació al carrer Hospital

L'Audiència de Barcelona ha condemnat a sis i set anys de presó dos acusats d'agredir sexualment a dues noies, una cadascun dels acusats en un habitatge ocupat del número 15 del carrer Hospital a Manresa, el 9 desembre del 2019.

En concret, el tribunal ha imposat una pena de sis anys de presó a Youssef Fannane com a autor d'un delicte d'agressió sexual i també haurà de pagar, en concepte de danys morals una indemnització de 12.140 euros a la víctima que en el moment dels fets tenia 15 anys. Aquest processat també ha estat condemnat a una multa de 540 euros, a raó de sis euros diaris durant tres mesos per un delicte lleu de lesions. Tot i això, en aquesta condemna no s'ha tingut en compte que la víctima tenia 15 anys perquè l'agressor era desconeixedor de la seva edat.

Per la seva banda, l'altra acusat, Ayoub Nanan, ha estat condemnat a set anys de presó. D'aquests, sis anys són per un delicte d'agressió sexual i l'altre per un delicte de lesions. També haurà d'indemnitzar la víctima per danys morals, en aquest cas amb 12.200 euros. La víctima d'aquest acusat va ser la noia ja major d'edat i que va acabar saltant per la finestra de l'habitatge després que l'agressor l'obligués a fer-li una fel·lació i ella digués que es marejava i havia de vomitar. Arran de la caiguda, la noia es va lesionar els canells mentre que l'altra jove, la menor d'edat, va aprofitar la seva fugida per també fugir de l'habitatge i auxiliar la seva amiga.

Els magistrats també han acordat que als dos condemnats, que són de nacionalitat marroquina, se'ls puguin substituir les penes de presó per l'expulsió del país un cop hagin complert tres quarts parts de la condemna o accedeixin a la llibertat condicional o al tercer grau penitenciari.

Segons l'escrit d'acusació de la fiscalia, el primer dels condemnats, Youssef Fannane, tenia permís de residència a l'estat espanyol però ja tenia antecedents penals i havia estat sentenciat el juliol del 2019 per trencament d'una condemna. En aquella ocasió va ser condemnat a quatre mesos de presó encara que se li va suspendre l'entrada en un centre penitenciari per un termini de dos anys. En canvi, el segon dels condemnats, Ayoub Nanan, en el moment dels fets es trobava en situació irregular a l'estat espanyol.

La sentència de l'Audiència de Barcelona no és ferma i les parts encara tenen termini per poder-hi presentar recurs.