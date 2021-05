Els condemnats per la violació al carrer Hospital recorreran demanant l'absolució

Les defenses dels dos condemnats per la doble violació en un pis ocupat del carrer Hospital de Manresa han anunciat que presentaran un recurs davant el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) demanant la seva absolució. En el judici, que va tenir lloc el passat 13 d'abril a l'Audiència de Barcelona, els dos acusats van defensar la seva innocència.

La sentència dictada per l'Audiència de Barcelona condemna els dos processats, Yousef Fannane i Ayoub Nanan a sis anys de presó per agressió sexual -la mínima per aquest delicte- i a més, en el cas del segon el condemna també a un any més per un delicte de lesions. A més, se'ls prohibeix acostar-se i comunicar-se a través de qualsevol mitjà amb les víctimes, per un període de sis i cinc anys, respectivament. També les hauran d'indemnitzar a cadascuna d'elles amb més de 12.000 euros.

La sentència també els imposa cinc anys de llibertat vigilada a complir un cop hagin complert la pena de presó, encara que la sentència també acorda la seva expulsió de l'estat espanyol quan hagin complert tres quartes parts de la pena de presó, accedeixin al tercer grau o a la llibertat condicional.

Els fets es remunten al 9 de desembre del 2019, després que víctimes i condemnats s'haguessin conegut la nit abans dels fets i acabessin en un pis ocupat del número 15 del carrer Hospital de Manresa. Va ser allà, on segons la sentència, després d'exhibir un ganivet i amenaçar les dues noies, Fanane va agredir sexualment a una de les víctimes que en el moment del fets tenia 15 anys. Tot i això, aquest fet no s'ha considerat com agreujant perquè desconeixia la seva edat.

La víctima de l'altre condemnat era ja major d'edat i quan aquest va obligar-la a fer-li una fel·lació, ella li va dir que havia de vomitar, cosa que va aprofitar per saltar per la finestra del primer pis de l'immoble. L'altra víctima, la menor d'edat, va aprofitar la confusió que va crear aquest fet per fugir de l'habitatge i auxiliar la seva amiga així com també per demanar ajuda als serveis d'emergències.

La representació de la víctima que va saltar per la finestra ja va anunciar que no recorrerà el veredicte.