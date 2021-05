Eviten 15 mesos de presó per tràfic de droga si fan 8 mesos de treballs socials

Dos condemnats a un any i tres mesos de presó per tràfic de drogues a Manresa evitaran la seva entrada en un centre penitenciari si realitzen vuit mesos de treballs socials. La sentència, que no és ferma, l'ha dictat el jutjat penal 1 de la capital del Bages per uns fets que es remunten al 4 de maig del 2019.

Els dos condemnats, Ian R. R. i Mohamen L., van ser detinguts cap a les vuit del vespre d'aquell dia a l'aparcament del carrer de la Dama de la capital del Bages. Allà, els Mossos d'Esquadra van intervenir una bossa de marihuana que un dels acusats havia llençat al terra al veure's acorralat pels agents. Aquesta bossa contenia deu embolcalls de marihuana amb un pes total de 21,76 grams. A més, els dos condemnats van ser arrestats al costat d'un vehicle on hi havia una bàscula de precisió i un dels acusats tenia 290 euros en bitllets fraccionats.

Segons la sentència, les substàncies intervingudes eren propietat dels processats que les tenien per tal de destinar-les a la venda a terceres persones.

En el judici, els agents dels Mossos d'Esquadra que van participar en la detenció, van explicar que van poder veure «sense realitzar cap acció» i mentre un dels acusats els facilitava l'IMEI del seu telèfon mòbil com al dispositiu hi arribaven «missatges constants» en els quals li demanaven marihuana.

En el judici, el processat al qual van trobar-li 290 euros va assegurar que havia quedat amb una amiga a l'aparcament i no amb l'altre acusat. També va afirmar que els diners eren per anar de compres amb aquesta amiga i també per anar a «prendre alguna cosa», versió que la jutgessa no ha donat per bona. Tampoc considera certa la versió de l'altre acusat que, tot i negar-se a declarar en la vista oral, si que va fer ús del torn final de paraula durant el qual va assegurar que no havia quedat prèviament amb l'altre acusat i que la droga que va acabar llençant al terra l'havia adquirit per consum propi.

Per tot plegat, la jutgessa els condemna per un delicte contra la salut pública en la modalitat de substàncies que no provoquen danys greus a la salut.

Una suspensió «excepcional»

En la sentència, la jutgessa considera «excepcional» la suspensió dels 15 mesos de presó de cadascun dels acusats, que a part d'estar condicionada als vuit mesos de treballs per a la comunitat i al pagament d'una multa de 109,67 euros, i a un mes de presó en cas d'impagament. Si no fan els treballs per evitar la presó hauran de pagar una multa addicional de 2.880 euros. La suspensió també està condicionada a no delinquir durant tres anys.