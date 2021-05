Jutgen la responsable d'Automòbils Sant Fruitós per apropiació indeguda i falsedat documental

La responsable d'Automòbils Sant Fruitós serà jutjada la setmana que ve a l'Audiència de Barcelona acusada d'un delicte d'apropiació indeguda i un altre d'intent de falsedat documental per la denúncia d'un dels clients que va rebre el 2016. Per aquests delictes, la dona s'enfronta a una petició de dos anys i deu mesos de presó per part fiscalia i a una multa de 720 euros.

El cas que ara arriba a judici és un dels que entre el 2015 i el 2016 van denunciar diversos clients del concessionari multimarca.

Segons l'escrit d'acusació de fiscalia, el 17 de novembre del 2015, la víctima va signar la comanda d'u nVolvo XC60 amb l'acusada A. F. N., com a encarregada de l'empresa de venda d'automòblis. Van pactar un preu de 34.174,27 euros, que la víctima va pagar entregant el seu vehicle i també a través d'un crèdit. El 21 de març del 2016, el cotxe va quedar totalment pagat però l'acusada no havia entregat els diners al concessionari i la víctima va rebre el cotxe sense matricular ni la documentació corresponent.

Més endavant, la víctima va voler cancel·lar el crèdit que havia concret per comprar el cotxe amb una entitat financera i va fer dues transferència al compte de l'acusada perquè aquesta fes l'ingrés a l'entitat creditícia. No obstant, diu el fiscal, l'acusada es va quedar amb aquests diners arribant a enviar un correu electrònic a la víctima amb un suposat certificat en el qual consta que s'havia ingressat el capital pendent del crèdit.

A més, l'acusada va arribar a donar un número de matrícula a la víctima que corresponia al vehicle d'una altra persona, perquè aquesta pogués contractar l'assegurança. Finalment, però, la víctima va acabar ingressant directament 21.874 euros a l'entitat financera per cancel·lar el crèdit.

Finalment, la denunciada va entregar els diners al concessionari, fet que va permetre matricular el vehicle i obtenir la documentació, però no va tornar els diners del préstec.

El fiscal demana dos anys i mig de presó pel delicte d'apropiació indeguda i quatre mesos de presó i 720 euros de multa pel delicte de falsedat en document oficial en grau de temptativa. També que indemnitzi la víctima amb 21.874,27 euros.