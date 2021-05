Jutgen tres acusats de robar a tres habitatges de Manresa

Tres acusats de robar en tres habitatges del carrer Pla dels Ametllers de Manresa s'enfronten a una petició de sis anys de presó per part de la fiscalia.

Els processats, dos dels quals de nacionalitat colombiana i que en el moment dels fets es trobaven en situació regular a l'estat espanyol, i un de veneçolà que hi estava en situació irregular, estan acusats de robar en tres domicilis de la mateixa planta d'un bloc del carrer Pla dels Ametllers de Manresa, el matí del 9 de març del 2015.

Segons el ministeri fiscal, el valor dels objectes robats era de 1.320 euros i els acusats van ser detinguts la tarda del mateix dia en què es van produir el robatoris.

Els lladres van ser arrestats quan encara portaven a sobre els objectes que havien estat sostrets i van poder ser retornats als seus propietaris. Arran de la seva detenció, el jutge va ordenar l'ingrés a presó provisional dels tres acusats.

Pel que fa a les penes que demana la fiscalia, que sumen un total de sis anys, d'aquests cinc són per un delicte continuat de robatori amb força i un és per un delicte de pertinença a organització criminal. Tot i això, per a dos dels acusats el ministeri públic demana que se'ls pugui commutar una eventual condemna a presó per l'expulsió de l'estat espanyol i la prohibició de tornar-hi durant un període de sis anys.

El judici està assenyalat per aquest al migdia al jutjat penal número 3 de Manresa.