Un camió grua s'encalla en un pont entre l'A-2 i l'AP-7 a Martorell

Un camió que porta un braç articulat que fa de grua, va quedar encallat ahir a primera hora de la tarda al pont que enllaça l'A-2 i l'AP-7 a l'alçada de Can Cases, segons van informar fonts dels Bombers de la Generalitat que van rebre l'avís a les 16:25h. Arran de l'incident, en el qual no es van haver de lamentar ferits, hi va haver danys en un panell informatiu i també es va veure afectat el cablejat de la catenària de la línia de FGC, encara que la circulació de trens no va quedar alterada.