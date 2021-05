Detenen dos veïns de Sant Vicenç de Castellet per assaltar cinc benzineres al Bages i al Baix Llobregat

Mossos d'Esquadra de les Unitats d'Investigació de Martorell i Manresa van detenir, el dijous 29 d'abril, dos homes de nacionalitat espanyola, de 52 i 32 anys i veïns de Sant Vicenç de Castellet (Bages) com a presumptes autors de cinc delictes de robatori amb violència i intimidació.



El primer dels fets va tenir lloc el 14 d'abril quan un home va atracar una benzinera de la població d'Esparreguera. 12 dies després, dos atracadors van robar a la mateixa benzinera, intimidant amb un tornavís el treballador de l'estació de servei. Les indagacions fetes pels investigadors van permetre provar que l'autor de l'atracament del dia 14 era un dels dos autors del robatori del dia 26 d'abril.





Ingressen a presó dos atracadors per assaltar cinc benzineres al Bages i al Baix Llobregat. Gràcies a un mosso fora de servei es va identificar el seu vehicle. S'allotjaven en hotels per dificultar la seva localització. Acumulen 27 antecedents pic.twitter.com/aqRSn7GleL — Mossos (@mossos) May 6, 2021

, les dues unitats d'investigació van decidir treballar conjuntament.Les gestions d'investigació realitzades en la primera fase van permetre identificar els dos autors dels fets delictius, gràcies en part a un mosso fora de servei que va identificar el vehicle emprat pels atracadors per fugir d'una de les benzineres assaltades.Posteriorment, el 29 d'abril els investigadorsi allà els va detenir un equip conjunt de les comissaries de Martorell i del Bages.Una vegada detinguts es va poder comprovar que un dels atracadors tenia una ordre de detenció vigent per no haver reingressat a un centre penitenciari.Els detinguts, quemolts d'ells per robatoris violents, van passar a disposició judicial el dissabte dia 1 de maig i el jutge en funcions de guàrdia va decretar el seu ingrés a presó provisional.