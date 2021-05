Una furgoneta crema totalment al mig del carrer a la Seu d'Urgell

Una furgoneta va cremar totalment ahir a primera hora del matí al carrer Sant Joan Baptista de la Seu d'Urgell. Segons van informar fonts dels Bombers de la Generalitat, els serveis d'emergències van rebre un avís a les 8.53 hores, en el qual alertaven que una furgoneta estacionada s'estava cremant en aquest carrer de la capital de l'Alt Urgell.

Segons van informar fonts del cos, en les tasques d'extinció hi va treballar amb una sola dotació dels bombers, cap persona va resultar ferida per les flames i tampoc hi va haver cap altra afectació a conseqüència de l'incendi del vehicle.