Policies es formen per salvar vides en emergències a Manresa

Un centenar d'agents dels Mossos d'Esquadra i de policies locals d'arreu de Catalunya, van participar ahir en una jornada a Manresa en la qual van adquirir competències en primers auxilis i tasques de suport vital bàsic en situacions d'emergència.

En la part teòrica de la jornada es va explicar als agents com cal que actuïn en diferents situacions abans no arriben els sanitaris. Es tracta de casos com aturades cardiorespiratòries, ferides o hemorràgies, entre d'altres.

Tot seguit es va fer una sessió pràctica al pati del convent de Santa Clara on els participants van posar a prova els coneixements teòrics amb unes pràctiques en les quals s'esvaïen dubtes i pors, especialment a l'hora de fer servir desfibril·ladors, uns aparells que tenen diversos cotxes policials i que molts municipis tenen en equipaments públics i al carrer. En el cas de Manresa, segons va recordar la regidora de ciutat saludable Mercè Tarragó, n'hi ha 35 en diferents punts i també en alguns vehicles de la Policia Local, els agents de la qual també han rebut, amb anterioritat formació per utilitzar-los.

En la pràctica els agents aprenien o recordaven com posar correctament els desfibril·ladors i veien com els mateixos aparells ja explicaven com procedir amb l'afectat. A més, es tracta d'uns aparells que un cop col·locats a l'afectat fan el diagnòstic i només culminen les descàrregues elèctriques si detecten que hi ha aturada. Més enllà dels desfibril·ladors, els agents van practicar fent diverses maniobres de reanimació cardiopulmonar amb uns instructors que els assenyalaven què fer en cada moment, com situar correctament les mans per fer el massatge i rellevar-se entre els agents i com col·locar correctament l'afectat per evitar l'obstrucció de les vies respiratòries. Tot i això per fer-ho durant «uns minuts que són vitals mentre no arriben els sanitaris per fer la reanimació avançada» explicava Pep Mora, cap de la base del SEM d'Althaia.

Carles Pons, de Reanima, l'empresa que feia la formació, recordava la importància que els agents estigui formats perquè «són els que patrullen i els primers d'arribar a les emergències» mentre que Pep Fuster, president de l'associació policial IPA Bages i que participava en l'organització de la jornada, remarcava la importància que els diferents cossos que actuen en situacions d'emergències estiguin «cohesionats».