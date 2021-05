Un dron desenvolupat a Moià dona cobertura en emergències i desastres

Un dron desenvolupat a Moià permet donar cobertura en llocs remots o ampliar l'accés a la xarxa de banda ampla si aquesta queda saturada en casos d'emergències. A més a més, l'aparell capta i envia imatges en directe dels espais on es produeix l'emergència, com poden ser per exemple un incendi o un rescat. Es tracta d'un avanç que el conseller d'Interior de la Generalitat, Miquel Sàmper, va qualificar com a «molt important» per als professionals que treballen en aquestes situacions.

Aquest dron, desenvolupat en el marc del projecte pilot Oryx, es va presentar ahir a Moià i millora les prestacions dels que actualment utilitzen serveis d'emergències i seguretat de la Generalitat. En concret el nou dron té una autonomia superior a les 24 hores i pot suportar fins a 7,5 quilos de pes enfront de l'hora d'autonomia i el mig quilogram que poden suportar els usats actualment. A més, poden volar a més altura, cobrir àrees més extenses i se'ls pot controlar des de punts allunyats a on està volant.

En la demostració que es va fer ahir durant la presentació del dron, des del centre de control i a través d'una pantalla es podien veure en directe les imatges dels punts que sobrevolava el dron, que, també a diferència dels que s'utilitzen ara, té forma d'avió.

Com a exemple pràctic de l'ús d'aquest dron, Sàmper va explicar que es poden veure imatges en temps reals en situacions d'incendis o rescats de persones sense haver-ho de fer amb aparells tripulats i posant en risc la seguretat dels pilots; o també que els serveis d'emergències, en rescats en punts sense cobertura, amb el desplegament d'aquest dron podran comunicar-se amb els hospitals.

Tot això, juntament amb la nova normativa europea entrada en vigor aquest any 2021, que autoritza operar amb drons a grans distàncies del punt de control fan de l'Oryx una solució tecnològica per complementar els serveis que ofereixen actualment els mitjans aeris de la Generalitat, especialment en aquelles missions on no calguin vols tripulats.

De moment, però, segons va explicar el conseller, encara no hi ha una data ni un termini concret perquè els cossos de la Generalitat comencin a utilitzar aquesta nova tecnologia.

Segona fase del projecte

Malgrat que els cossos d'emergències encara no han incorporat aquest nou tipus de dron, ja hi ha prevista una segona fase del projecte Oryx, en col·laboració amb la Fundació i2CAT, que preveu la incorporació al dron d'una intel·ligència artificial embarcada i comunicacions 5G. La intel·ligència artificial permetria al dron identificar persones i vehicles en les imatges obtingudes, mentre que les comunicacions 5G li donarien la possibilitat d'enviar imatges de més qualitat i resolució que les actuals en temps real.

Per la seva banda, el conseller de Polítiques Digitals de la Generalitat, Jordi Puigneró, va posar en valor el centre de drons de Moià, que és una referència internacional ja que només n'hi ha deu en tot el món amb les seves característiques i prestacions. També posar l'èmfasi en què el desenvolupament d'aquest tipus de tecnologia creen ocupació de qualitat al territori. A més, del projecte Oryx, va destacar que es tracta d'un projecte en el qual la investigació i els avenços de la tecnologia tenen «una aplicació concreta».