Manresa estén a tota la trama urbana el límit de 30 km/h

Manresa limitarà a partir de dimarts vinent a 30 quilòmetres per hora la velocitat màximA a tota la trama urbana. L'excepció a aquesta mesura, que deriva d'un canvi del codi de circulació a nivell estatal, seran alguns dels accessos a la ciutat, on es podrà circular fins a 50 km/h i en els carrers de plataforma única per a vianants i vehicles on el límit és de 20 quilòmetres per hora.



Aquesta mesura l'ha presentat aquest divendres al migdia el regidor d'Urbanisme i Mobilitat de l'Ajuntament de Manresa, David Aaron López, que ha explicat també que el límit de 30 quilòmetres per hora també s'aplicarà en vies que per les seves característiques el codi de circulació permetria mantenir-lo en els 50 actuals. Es tracta dels carrers que tenen més d'un carril per sentit, com poden les Bases de Manresa, l'avinguda Universitària, carretera de Cardona o el carrer del Bruc, entre d'altres. López ha argumentat que s'ha fet per un criteri «d'homogeneïtat» i al considerar que no té sentit que en carrer on majoritàriament s'ha d'anar a 30, es pugui fer un petit tram a 50, cosa que, segons el regidor més que guanyar velocitat, provocaria accelerades.





Segons López, aquesta reducció de velocitat, més enllà de complir amb el codi de circulació, permetrà avançar cap als objectius de Ciutats 30 i que tindrà avantatges com una millora de la seguretat, ja que a menys velocitat hi ha menys accidents i són de menys gravetat; les emissions de C02 i també l'impacte acústic del trànsit. Segons el regidor, aquest descens de la velocitat també ha de millorar la convivència entre diferents tipus de vehicles que circulen per la calçada com els de mobilitat personal (patinets elèctrics) o bicicletes. Per tot plegat, les ciutats «guanyaran en confort ambiental, confort acústic i, en definitiva amb la millora exponencial de la qualitat de vida de la ciutadania», ha dit.

El regidor David Aaron López, en la presentació d'aquest divendres. FOTO: ROGER JUNYENT

Revisió del pla de mobilitat

La implementació d'aquests nous límits de velocitat comportarà canvis en senyalització vertical que es farà en els propers dies, també s'hi afegirà d'horitzontal, i es complementarà amb campanyes informatives i de sensibilització.En la mateixa roda de premsa, el regidor ha explicat que ja s'ha adjudicat la revisió de l'actual pla de mobilitat de Manresa. Segons ha explicat, des d'ara i fins l'estiu es farà una prediagnosis i després al setembre, la diagnosis. Aquesta segona part, segons ha dit, consta d'un important treball de camp a base d'enquestes per conèixer quina és la mobilitat dels ciutats, i López ha dit que s'ha optat per esperar que la situació excepcional generada per la covid vagi quedant enrere per tal de poder recollir aquestes dades.Després, el gener del 2022, si es compleix el calendari previst s'entrarà en la fase de les propostes que a més inclourà un procés de participació ciutadana. Finalment, també al llarg del 2022 es tramitarà aquest pla de mobilitat per tal que pugui ser aprovat definitivament.