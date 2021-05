Sis detinguts per cultivar 1.752 plantes de marihuana a Òdena

Els Mossos d'Esquadra han detingut aquesta setmana sis homes, d'entre 21 i 33 anys, de nacionalitat espanyola i albanesa, com a presumptes autors dels delictes contra la salut pública, defraudació de fluid elèctric i pertinença a grup criminal. La detenció és el resultat d'una investigació oberta el setembre i que va culminar el 3 de maig es va fer una entrada i perquisició a la nau on van localitzar tres estances amb 1.752 plantes de marihuana. A més, hi havia una complexa instal·lació amb transformadors, focus, extractors, filtres i altres objectes destinats al cultiu indoor. A la nau van detenir tres persones i l'endemà es van fer tres detencions més.