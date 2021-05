Tres detinguts per cultivar unes 4.000 plantes de marihuana en una nau de Sant Vicenç

Els Mossos han detingut tres persones, d'origen albanès, per cultivar unes 4.000 plantes de marihuana en una nau industrial del polígon Les Vives, a Sant Vicenç de Castellet (Bages). El registre s'ha fet aquest divendres després d'una investigació policial iniciada pels Mossos arran de diverses informacions facilitades per ciutadans.

Durant l'escorcoll, la policia ha trobat les plantes en diferent estats de creixement i, part de la droga, ja estava a punt per ser comercialitzada. A més, els agents han localitzat una complexa instal·lació amb sistemes d'assecament i un sistema "il·lícit" per defraudar el fluid elèctric. Segons la policia, els tres detinguts formen part d'un grup criminal organitzat.

Aquest divendres al matí, diversos agents dels Mossos d'Esquadra han entrat a la nau industrial on hi havia la plantació de marihuana. A dins, els agents han fet una inspecció ocular del lloc dels fets, han recollit mostres i han certificat la quantitat de droga. A les instal·lacions de la nau també s'hi ha desplaçat la jutgessa i els tres detinguts amb la seva advocada, que han estat presents durant tot l'escorcoll.

L'intendent dels Mossos Josep Guillot ha explicat que, un cop els Mossos acabin la inspecció ocular, recullin totes les mostres suficients i es certifiqui la quantitat de droga que hi ha, "destruiran tota la droga 'in situ' amb unes màquines específiques que permeten que no quedi cap residu que no sigui aprofitable".