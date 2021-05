Afectacions en trens de les línies R4 i R12 després d'estavellar-se una avioneta prop de l'aeroport de Sabadell

Els trens de la R4 i R12 circulen amb afectacions després d'estavellar-se una avioneta prop de l'aeroport de Sabadell aquest dissabte a la tarda. Protecció Civil ha posat en prealerta el pla d'emergències en transport de viatgers per ferrocarril (FERROCAT), ja que s'ha tallat la circulació de Rodalies al municipi, la qual cosa afecta les línies R4 –de Sant Vicenç de Calders a Manresa per Vilafranca del Penedès, Barcelona, Sabadell i Terrassa– i R12 –de l'Hospitalet de Llobregat a Lleida per Manresa–.





Accident avió monomotor a les vies de tren a #Sabadell.

Activades 4 unitats terrestres i un comanament SEM.

Una única ocupant, traslladada en estat menys greu a @parctauli.@bomberscat @emergenciescat @mossos pic.twitter.com/MpRzGQbb87 — SEM. Generalitat (@semgencat) May 8, 2021

En conseqüència de l'accident, una dona ha resultat ferida menys greu. Segons han informat diversos cossos d'emergències a l'Agència Catalana de Notícies (ACN), la ferida és la pilot de l'aeronau, que s'ha estavellat fora del recinte de l'aeròdrom. Fruit del succés, s'ha activat la fase d'emergència de l'aeroport i Protecció Civil de la Generalitat ha activat el pla especial per a emergències aeronàutiques de Catalunya (AEROCAT).L'avís de l'accident s'ha rebut a les 18.04 de la tarda i s'han traslladat fins al lloc dels fets tres ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) i quatre dotacions dels Bombers de la Generalitat, tot i que inicialment se n'havien activat vuit.L'avioneta accidentada realitzava trajecte Reus-Reus, i havia d'aterrar a Sabadell pels problemes amb la pressió d'oli.