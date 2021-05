Els bombers fan tres rescats de muntanya amb helicòpter a les comarques centrals

Els bombers han fet, aquest dissabte, tres rescats a diferents punts de muntanya de la Catalunya central. El primer dels avisos l'han rebut a les 14:36h des de Meranges on un excursionista ha patit un fort cop al maluc al refugi de Malniu. En aquest punt, on encara hi ha molta neu, l'excursionista -un home de 25 anys- no ha pogut avançar i i finalment ha estat rescatat amb helicòpter pels bombers que l'han portat a l'hospital de Puigcerdà.

El segon avís ha arribat poc després, a les 14:50h, ha culminat amb l'evacuació d'un participant en una cursa que ha presentat un malestar intens, probablement per deshidratació, segons fonts dels bombers. Els GRAE l'han evacuat amb helicòpter fins a l'hospital de Sant Joan de Déu de Manresa.

El tercer i últim rescat ha estat a Monistrol de Montserrat. Els bombers han rebut l'avís d'una escaladora que estava fent ràpel a Montserrat que ha tingut problemes amb les cordes i no podia baixar del punt on es trobava. L'han anat a rescatar amb l'helicòpter.

A més a més, han guiat dues persones que s'havien perdut a la zona del Coll de Porcs a Montserrat quan feien una ruta circular. Els bombers les han guiat a través del telèfon mòbil fins que han arribat al punt on tenien el vehicle aparcat.